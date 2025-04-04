КИЕВ, 4 апреля, ФедералПресс. На Украине были выпущены новые учебники по истории для 11-х классов, в которых особое внимание уделяется «заслугам» киевского главы Владимира Зеленского и вопросам о членстве страны в НАТО и ЕС.
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