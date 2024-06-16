В России разработали экологичную технологию производства жаропонижающих Российские химики разработали технологию получения компонентов лекарств и удобрений Российские химики разработали метод получения азот- и серосодержащих производных индола, которые активно используются при создании жаропонижающих и обезболивающих средств, искусственных гормонов и удобрений.
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