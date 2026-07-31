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Царьград

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Вельск: 3,8 км новых сетей водоснабжения проложено в ходе реконструкции

Вельск: 3,8 км новых сетей водоснабжения проложено в ходе реконструкции

В рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни», продолжаются работы по второму этапу реконструкции водопроводных очистных сооружений Вельска.

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