Вельск: 3,8 км новых сетей водоснабжения проложено в ходе реконструкции

В рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры», входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни», продолжаются работы по второму этапу реконструкции водопроводных очистных сооружений Вельска.
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