На сохранение лесов в 2024 году Татарстан направил 117 млн рублей

В Татарстане завершается работа регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан. Каких результатов республике удалось достичь за время его реализации, на брифинге в Казани рассказал министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.
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