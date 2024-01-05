Вниманию родителей с маленькими детьми

Родителям с маленькими детьми больше не придется подавать заявления для получения социальных выплат. С этого года пособия на детей будут определяться автоматически Национальной кассой социального страхования, сообщает IPN.
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