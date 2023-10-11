Диетолог назвал 3 смертельно опасных продукта, о которых лучше забыть

Алексей Кабанов в интервью "aif.ru" рассказал, что именно убивает поджелудочную железуПоджелудочная железа крайне необходима любому человеку, поскольку помогает регулировать содержание сахара в крови и участвует в пищеварении.
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