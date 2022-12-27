Большунов, Медведев и Щербакова стали обладателями премии «Серебряная лань»

Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР) назвала лауреатов премии «Серебряная лань». По результатам опроса выбраны десять сильнейших спортсменов: Дмитрий Бивол, Александр Большунов, Климент Колесников, Влад Лекомцев, Никита Нагорный, Даниил Медведев, Ян Непомнящий, Андрей Рублёв, Сергей Рябов и Анна Щербакова.
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