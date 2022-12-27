RT Russia

11 017 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Рябенко
    Это подарок Лукашенко от Украины  за поставки тихим сапом энергоресурсов и организованные минские соглашения.Белоруссия потреб...
  • Михаил Кицис
    Оценку действия миротворцев должны давать те страны для которых миротворцы являются силами разъединения. Причём тут М...МИД : действия ро...
  • николай вожаков
    Гражданин Франции, жена-гражданка Америки, дети-граждане Великобритании. Охренеть.Песков анонсирова...

Большунов, Медведев и Щербакова стали обладателями премии «Серебряная лань»

Большунов, Медведев и Щербакова стали обладателями премии «Серебряная лань»

Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР) назвала лауреатов премии «Серебряная лань». По результатам опроса выбраны десять сильнейших спортсменов: Дмитрий Бивол, Александр Большунов, Климент Колесников, Влад Лекомцев, Никита Нагорный, Даниил Медведев, Ян Непомнящий, Андрей Рублёв, Сергей Рябов и Анна Щербакова.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх