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Специалисты подразделения РХБ защиты ВВО в Чите провели дезинфекцию вагонов воинского эшелона для перевозки призывников

Специалисты подразделения РХБ защиты ВВО в Чите провели дезинфекцию вагонов воинского эшелона для перевозки призывников

Всего было обработано порядка 10 вагонов, предназначенных для перевозки молодого пополнения. .

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