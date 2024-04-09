Золото рекордно дорожает на фоне визита Лаврова в Китай

Мировой «золотой запас» перетекает в страны глобального востока и юга.8 апреля 2024 года был установлен очередной рекорд - максимального значения за всю историю достигли котировки золота на мировых биржах.
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