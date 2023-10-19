РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

231 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Белугина
    А того, кто отказывал и тем самым нарушал закон, оставят в его квартире или поместят в ту, где жила многодетная? Пора...Мэрия Салехарда н...
  • Владимир Барышев
    Америкосам скоро, начиная с ублюдка Байдена, вообще в рожи при встрече  плевать будут, везде и на всех уровнях!Отказ короля Иорд...
  • Гарий Щерба
    ИДИОТЫ  в  СКАЗКИ ВЕРЯТ ...!!!В Киеве заявили, ...

Евросоюз вооружил Украину на почти €30 миллиардов

Евросоюз вооружил Украину на почти €30 миллиардов

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Гудзоновском институте в Вашингтоне, куда прибыла на саммит ЕС – США, в четверг, 19 октября, заявила, что Евросоюз с февраля 2022 года передал Украине помощи на почти €90 млрд, из которых €27 млрд.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх