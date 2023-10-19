Евросоюз вооружил Украину на почти €30 миллиардов

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Гудзоновском институте в Вашингтоне, куда прибыла на саммит ЕС – США, в четверг, 19 октября, заявила, что Евросоюз с февраля 2022 года передал Украине помощи на почти €90 млрд, из которых €27 млрд.