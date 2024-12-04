Вексельберг платит трижды: как Дерипаска сделал "Русал" своим бизнесом

"Суал партнерс" Виктора Вексельберга подал иск в Арбитражный суд Калининградской области, в котором просит признать недействительным решение совета директоров "Русала" о проведении внеочередного собрания акционеров.
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