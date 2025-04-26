Магнитные бури в мае 2025 года: как они повлияют на Землю и людей Ирина ВальковаМагнитные бури – это геофизические явления, вызываемые активностью Солнца, которые могут значительно повлиять на нашу планету.
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