190 тысяч долларов - цена трехдневных поисков китайских мусорщиков в канализации

В Китае мужчина уронил в канализацию кольцо стоимостью 190 тысяч долларов. По данным издания Asia One, чтобы найти украшение, ему пришлось вызывать целую команду мусорщиков, у которых ушло три дня на поиски изделия.
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