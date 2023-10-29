Кем был певец PSY до того, как стал знаменитым

Когда в 2012 году мировое музыкальное сообщество буквально содрогнулось под мощью сокрушительного хита «Gangham Style» в исполнении южнокорейского певца, выступающего под лаконичным псевдонимом PSY, рядовые граждане растеряно развели руками и невольно задались вопросом: «Это что еще такое?» .