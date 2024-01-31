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Британский посол в Киеве

Британский посол в Киеве

Гений про злодейства Смотрите, какая прелесть.Я думала, у нас тут малобюджетное онлайн-путешествие в дом скорби или на Канатчикову дачу, а оказалось, это посол Великобритании в Киеве Мартин Гаррис.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
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7 час.
tsan tsan
Для полноты образа не хватает кастрюли на голову.
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6 час.
Ирина Тютюгина
Можно и венок с ленточками. Но выразительнее всего смотрелся бы оселедец.
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4 час.

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