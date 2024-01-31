Гений про злодейства Смотрите, какая прелесть.Я думала, у нас тут малобюджетное онлайн-путешествие в дом скорби или на Канатчикову дачу, а оказалось, это посол Великобритании в Киеве Мартин Гаррис.
Британский посол в Киеве
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Бендер Задунайский
Ответить
7 час.
tsan tsan
Для полноты образа не хватает кастрюли на голову.
Ответить
6 час.
Ирина Тютюгина
Можно и венок с ленточками. Но выразительнее всего смотрелся бы оселедец.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии