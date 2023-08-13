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«ПСЖ» принял предложение «Аль-Хилаля» по Неймару, сам игрок согласен на переход

«ПСЖ» принял предложение «Аль-Хилаля» по Неймару, сам игрок согласен на переход

Как сообщает RMC Sport, два клуба пришли к согласию по вопросу возможного перехода 31-летнего нападающего в саудовскую команду.

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