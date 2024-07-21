Успешный инвестор поделился пятью лучшими книгами, которые изменят ваше представление об инвестировании в России

Мир инвестиций многогранен и манит своими возможностями. Но как сделать первые шаги, не утонув в море информации и не совершив фатальных ошибок? Опытные инвесторы сходятся во мнении: для успешного старта необходима не только практика, но и крепкий теоретический фундамент.