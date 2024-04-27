Уэстбрук, Ленард и Джордж набрали 17 очков на троих в 3-м матче с «Мэверикс»

Звезды калифорнийцев Расселл Уэстбрук, Кавай Ленард и Пол Джордж набрали 17 очков на троих. У Уэстбрука 1 очко при 0 из 7 с игры за 19 минут, Ленард записал на свой счет 9 очков и 9 подборов при 4 из 7 с игры, Джордж – 7 очков, 5 подборов и 5 передач при 3 из 11 с игры.