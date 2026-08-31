Командный состав 159-й бригады украинских войск был уничтожен при попытке бегства из «Волчанского котла» в Харьковской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- МИД России: США с...
- Путин пошутил об ...
- СТ Путин: ВСУ целена...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым