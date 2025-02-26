«В автопроме сейчас смутное время. Мы остались у разбитого корыта»: депутат Госдумы

В эпоху Смутного времени Лжедмитрий II выбрал Калугу своим местом пребывания. Это вспомнилось при взгляде на фото нового российского автомобиля TENET, планируемого к производству в этом прекрасном городе на берегу Оки.
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