Bloomberg: в Брюсселе предложили два варианта заморозки активов РФ

В Брюсселе предложили два варианта заморозки активов РФ. Об этом пишет Bloomberg. Этот шаг Евросоюза объясняется стремлением продемонстрировать США гарантию компенсации обещанного Украине кредита в размере $50 млрд на восстановление страны, который планируется финансировать из доходов от замороженных средств российского Центробанка.