Удар "Искандера" уничтожил до 100 боевиков ВСУ и наемников в Харькове

Удар по пункту временной дислокации иностранных наемников нанес комплекс "Искандер-М". Западные специалисты располагались в здании строительной компании в промышленной зоне Харькова, сообщили в Минобороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии