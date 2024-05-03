Свердловские слухи: замминистра собирал на яхту

Одни представители свердловского истеблишмента конкурируют за места на VIP-трибуне парада Победы, другие в это время обсуждают новый слух про губернатора Евгения Куйвашева и его возможного «сменщика», третьи — уже готовятся к выборам-2026.
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