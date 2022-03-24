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Самарский бизнес-омбудсмен и прокурор провели прием предпринимателей

Самарский бизнес-омбудсмен и прокурор провели прием предпринимателей

23 марта 2022 года уполномоченный по защите прав предпринимателей Эдуард Харченко совместно с прокурором Самарской области Сергеем Берижицким провел личный прием предпринимателей в режиме ВКС в муниципальном районе Безенчукский Самарской области.

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