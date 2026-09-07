Volkswagen возвращается к военному производству спустя 80 лет

ОСНАБРЮК (ИА Реалист). Volkswagen, крупнейший автопроизводитель Европы, оказался на пороге исторической трансформации: концерн ведёт переговоры с израильской оборонной компанией Rafael Advanced Defense Systems о перепрофилировании своего завода в Оснабрюке под производство компонентов для системы ПВО «Железный купол».