Volkswagen возвращается к военному производству спустя 80 лет

ОСНАБРЮК (ИА Реалист). Volkswagen, крупнейший автопроизводитель Европы, оказался на пороге исторической трансформации: концерн ведёт переговоры с израильской оборонной компанией Rafael Advanced Defense Systems о перепрофилировании своего завода в Оснабрюке под производство компонентов для системы ПВО «Железный купол».
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