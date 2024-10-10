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Безуглая вновь потребовала отставки Сырского после потери системы Patriot

Безуглая вновь потребовала отставки Сырского после потери системы Patriot

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в своем Telegram-канале высказала мнение, что из-за действий главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который «ухудшил дегенеративность» командного состава украинской армии, может встать вопрос о его отставке.

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