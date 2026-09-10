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Неординарные газовые новости

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«План на €300 млрд, нашли €54,3 млрд». Энергетическая перестройка ЕС пробуксовывает

«План на €300 млрд, нашли €54,3 млрд». Энергетическая перестройка ЕС пробуксовывает

План на €300 млрд обеспечен деньгами только частично Европейская стратегия отказа от российских энергоресурсов столкнулась с проблемой, которую невозможно исправить очередным нормативом.

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