Шойгу поблагодарил танковый полк и бригаду ВС РФ, проявившие себя в зоне СВО

Исполняющий обязанности министра обороны РФ Сергей Шойгу выразил благодарность 26-му Феодосийскому ордена Александра Невского танковому полку и бойцам 132-й отдельной мотострелковой бригады, отличившимся в ходе боевых действий на Украине.
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