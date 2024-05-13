В Москве благоустроят территорию около четырех станций МЦД-3

t.me/blogsobyanin На территориях около четырех станций МЦД-3 – Сортировочной, Перово, Косино и будущей Митьково – проведут работы по благоустройству, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
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