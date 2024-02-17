Ирина Шейк ослепила модный показ в розовом бальном платье

Ирина Шейк, как и всегда блистала на подиуме во время Недели моды в Нью-Йорке. 38-летняя звезда, которая одновременно является супермоделью и мамой шестилетней дочери Леи, прошлась по подиуму в розовом платье в цветочном принте для шоу Каролины Эрреры.