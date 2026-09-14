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Бизнес журнал. Урал

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Верх-Исетский суд смягчил меру пресечения экс-главе «Корпорации СТС» в Екатеринбурге

Верх-Исетский суд смягчил меру пресечения экс-главе «Корпорации СТС» в Екатеринбурге

Татьяна Черных обвиняется в хищении 144 млн рублей бюджетных средств, выделенных «Объединённой теплоснабжающей компании».

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