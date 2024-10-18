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Лента новостей Крыма

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Эта идея полностью провалится: волонтер объяснил, почему у ВСУ нет шансов на успешное наступление на Крым

Эта идея полностью провалится: волонтер объяснил, почему у ВСУ нет шансов на успешное наступление на Крым

С учетом того, какая мощная авиационная компонента у российских войск появилась в последнее время и насколько точно стали бить "Искандеры", идея противника прорваться к Мелитополю снова полностью провалится.

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