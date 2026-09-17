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Царьград

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Месси и Каземиро принесли "Интер Майами" Кубок Кампеонес

Месси и Каземиро принесли "Интер Майами" Кубок Кампеонес

"Интер Майами" на домашнем поле одержал победу над мексиканским "Крус Асуль" со счетом 2:0 и впервые завоевал Кубок Кампеонес.

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