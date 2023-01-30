Рябков: Москва будет всеми средствами противостоять линии США на нанесение поражения РФ

Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков выступил с заявлением о том, что Москва намерена продолжать противостоять американской линии на нанесение стране стратегического поражения всеми имеющимися средствами.
Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков выступил с заявлением о том, что Москва намерена продолжать противостоять американской линии на нанесение стране стратегического поражения всеми имеющимися средствами.
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