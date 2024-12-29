«Елка желаний»: какие новогодние мечты детей исполнил Путин

В эти предновогодние дни особенно важно поддержать тех, кто оказался в сложной ситуации. Вот уже десять лет существует проект «Елка желаний», которую сперва запустили волонтеры в Татарстане, но начинание быстро подхватили на федеральном уровне.
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