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Коротко о главном

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Варенье «как у мамы»: три уровня сладости — классика, умеренно сладкое и почти без сахара

Варенье «как у мамы»: три уровня сладости — классика, умеренно сладкое и почти без сахара

Варенье — один из самых душевных летних продуктов в доме. У каждого свои воспоминания: у кого-то густое малиновое в пиалах, у кого-то прозрачное абрикосовое с целыми кусочками, у кого-то плотное, почти как мармелад, яблочное.

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