Россельхознадзор оштрафовал двух ИП за торговлю ветпрепаратами

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл, Мордовия вынесло предостережения индивидуальным предпринимателям за реализацию ветеринарных медицинских препаратов при отсутствии соответствующей лицензии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии