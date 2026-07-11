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Царьград

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Россельхознадзор оштрафовал двух ИП за торговлю ветпрепаратами

Россельхознадзор оштрафовал двух ИП за торговлю ветпрепаратами

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл, Мордовия вынесло предостережения индивидуальным предпринимателям за реализацию ветеринарных медицинских препаратов при отсутствии соответствующей лицензии.

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