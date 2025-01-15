Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Evgenija Palette
    Наши придурки делают ошибку за ошибкой... В Закон о многодетных семьях надо было внести существенное дополнение - ТОЛ...Уезжайте: Главу М...
  • Evgenija Palette
    Засрали, значит, ПРЕКРАСНЫЙ ГОРОД СВОИМ ПРИСУТСТВИЕМ... Там рулят Хуснуллин и Беглов... ОПУЗЫРИЛИСЬ, ПОДИ... со своим...Уезжайте: Главу М...
  • Evgenija Palette
    И лезет, ведь, в ЭКРАН со своим начальником... ( сфотографироваться рядом с содеянным...). Уж сидели бы в туалете, да...Уезжайте: Главу М...

"Шенген всё. Границы закрываются". Иностранцы жалуются на свободу перемещения в ЕС

"Шенген всё. Границы закрываются". Иностранцы жалуются на свободу перемещения в ЕС

Похоже, что некогда популярный "мир свободных границ и перемещений" канул в Лету. И не только для жителей России, которых ЕС давно ограничил в передвижении, но и для всех остальных, кто хочет рассекать по "цветущему саду" в поисках приключений.

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