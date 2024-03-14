Видео: четвероногий робот ANYmal преодолевает препятствия с кошачьей грацией

Четвероногий робот занимается паркуром / © ETH Zürich Инженеры Swiss-Mile разработали новый алгоритм на базе ИИ, который позволяет роботу уверено передвигаться по неровной местности и с легкостью преодолевать препятствия.
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