Самарские гребцы взяли 8 медалей на чемпионате мира по драконам

Сборная России, состоявшая из гребцов Самарской области, завоевала восемь медалей на чемпионате мира по гребле на лодках «Дракон» в Китае, включая три золотые награды.
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