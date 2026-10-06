Samsung Galaxy S27 Ultra будет заряжаться быстрее S26 Ultra — без увеличения мощности зарядки

Флагман сохранит зарядку на 60 Вт, но сможет дольше удерживать мощность около 55–56 Вт Samsung Galaxy S27 Ultra должен получить более высокую скорость зарядки без увеличения максимальной мощности.
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