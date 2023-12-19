Посмотрите на лицо и ноги: 5 признаков атеросклероза, которые видны невооруженным глазом

Атеросклероз называют одним из главных факторов риска инфаркта и инсульта. Чтобы заподозрить, что в сосудах уже начали образовываться опасные бляшки, достаточно иногда просто повнимательнее смотреть на себя в зеркало.
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