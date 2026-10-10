В Киеве в метро возобновили движение после остановки из-за перебоев с электричеством

© Danylo Dubchak/Frontliner/Getty Images В Киеве 10 октября из-за перебоев с электричеством на время прекращали работу все три линии метро, а в нескольких районах — трамваи и троллейбусы.
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