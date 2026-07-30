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Царьград

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Экспертиза: пасынок Стаса Намина в момент двойного убийства сохранял самоконтроль

Экспертиза: пасынок Стаса Намина в момент двойного убийства сохранял самоконтроль

Судебно-психиатрическая экспертиза опровергла доводы защиты о невменяемости подсудимого.Резонансное уголовное дело о жестоком убийстве двух родственников известного рок-музыканта Стаса Намина получило окончательную юридическую оценку.

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