Экспертиза: пасынок Стаса Намина в момент двойного убийства сохранял самоконтроль

Судебно-психиатрическая экспертиза опровергла доводы защиты о невменяемости подсудимого.Резонансное уголовное дело о жестоком убийстве двух родственников известного рок-музыканта Стаса Намина получило окончательную юридическую оценку.
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