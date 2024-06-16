Путин отметил вклад мусульман в единство России

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Курбан-Байрам, подчеркнув значительный вклад мусульманских организаций в единство народа и развитие межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
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