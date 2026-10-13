На трассе «Симферополь — Бахчисарай — Севастополь» в ДТП пострадали три человека

ГАИ Севастополя проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадали три человека.По предварительным данным, авария произошла сегодня около 13:30 на 69-м км автодороги «Симферополь — Бахчисарай — Севастополь».
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