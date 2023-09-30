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Mash: Перенесший операцию на сердце Игорь Николаев поднял ценник за выступления

Mash: Перенесший операцию на сердце Игорь Николаев поднял ценник за выступления

Советский и российский певец и актер Игорь Николаев, 29 сентября "тайно выписанный" из больницы, где перенес операцию на сердце, сократит количество выступлений и "повысит ценник минимум на миллион рублей".

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