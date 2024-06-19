Юрист Крохин рассказал, что в случае затопления авто в подземном паркинге ответственность несет управляющая организация

Юрист, председатель Московского жилищного союза Константин Крохин в беседе с радиостанцией Sputnik рассказал, что в случае затопления автомобиля в подземном паркинге ответственность возлагается на управляющую организацию многоквартирного дома, где этот паркинг расположен.
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