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В музее-усадьбе «Пенаты» в Репино завершили основную реставрацию

В музее-усадьбе «Пенаты» в Репино завершили основную реставрацию

Сегодня, 5 августа, исполняется 182 года со дня рождения великого русского художника Ильи Репина. К этой дате в его музее-усадьбе "Пенаты" в Курортном районе Петербурга закончили главный этап реставрации дома живописца.

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