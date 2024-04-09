Застройщики предлагают отдать под реновацию несколько "ветхих" районов Барнаула

Развитие застроенных территорий поможет очистить город от старых домов и не позволит расти Барнаулу вширь Реновация барнаульского Потока ориентировочно стартует в 2024 году, но эксперты уже заявляют: аналогичные проекты нужно распространить и на другие районы.
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